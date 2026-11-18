Дослідження даних понад 17,2 млн дорослих у Південній Кореї виявило, що і велика, і дуже мала окружність талії пов’язані з підвищеним ризиком смерті від будь-якої причини за різних показників індексу маси тіла. Результати опублікували в журналі Journal of Epidemiology & Community Health, повідомляє News-Medical.

Дані понад 17 мільйонів людей

Автори проаналізували дані Національної служби медичного страхування Південної Кореї про 17 252 815 дорослих. Учасники проходили планові медогляди у 2009–2010 роках, під час яких їм вимірювали окружність талії та визначали індекс маси тіла. Подальше спостереження тривало до смерті учасника або до 30 червня 2024 року.

Середня тривалість спостереження становила майже 14 років. За цей час померли 955 725 чоловіків, або майже 11% усіх чоловіків у вибірці, та 615 825 жінок — майже 7,5% учасниць.

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U-подібний зв’язок

Дослідники зафіксували U-подібний зв’язок між окружністю талії та ризиком смерті. Найнижчий ризик спостерігали за окружності 80–94 см у чоловіків і 75–89 см у жінок. Для індексу маси тіла найнижчий ризик був пов’язаний із діапазоном 24–28 кг/м² у чоловіків та 23–27 кг/м² у жінок.

Зв’язок великої або дуже малої окружності талії з вищим ризиком смерті простежувався в усіх категоріях індексу маси тіла та різних вікових групах. Він був сильнішим у старшому віці, зокрема серед жінок від 75 років. Серед людей, чия окружність талії дорівнювала або перевищувала середній показник для їхньої статі, віку та індексу маси тіла, збільшення цього показника на 5 см асоціювалося зі зростанням ризику смерті на 16% у чоловіків і на 14% у жінок.

У людей із дещо надмірною масою тіла та великою для їхнього індексу маси тіла окружністю талії зниження ваги на 7–8% пов’язувалося зі зниженням ризику смерті. Водночас зменшення окружності талії на 5 см за незмінного індексу маси тіла було пов’язане з іще нижчим ризиком. Автори наголосили, що це спостережне дослідження, тому воно не доводить причинно-наслідкового зв’язку.

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