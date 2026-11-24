Віктор Вембаньяма не взяв участі у виїзній перемозі «Сан-Антоніо Сперс» над «Сакраменто Кінгз» з рахунком 123:107. Лідера «Сперс» виключили зі складу приблизно за 90 хвилин до початку гри через дискомфорт у спині, повідомляє Sky Sports News.

Перед цим Вембаньяма провів результативний матч проти «Нью-Орлеан Пеліканс»: він набрав 50 очок і зробив 19 підбирань. У грі із «Сакраменто» «Сан-Антоніо» також не міг розраховувати на травмованих гравців стартової п'ятірки Де'Аарона Фокса, який має забій гомілки, та Ділана Гарпера з травмою стегна.

Внесок Касла та Шампані

За відсутності Вембаньями Стефон Касл набрав 28 очок, віддав 11 результативних передач і зробив вісім підбирань. Джуліан Шампані додав 22 очки, реалізувавши шість триочкових кидків. Чотири свої дальні влучання поспіль він оформив у другій чверті, що допомогло «Сперс» повернути лідерство та відірватися від суперника.

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Шампані зазначив, що команда вже мала відрізки без Вембаньями минулого сезону, хоча з ним на майданчику гра виглядає інакше. Він додав, що «Сан-Антоніо» має знаходити способи успішно грати без Вембаньями.

Серія перемог у гостях

Центровий Люк Корнет, який отримав більше ігрового часу, завершив матч із 18 очками та 11 підбираннями. За його словами, відсутність Вембаньями дає іншим баскетболістам шанс увійти в ритм завдяки більшій кількості хвилин на паркеті.

Після перемоги «Сан-Антоніо» має баланс 15-3, виграв усі вісім виїзних матчів сезону та ділить перше місце в Західній конференції з «Лос-Анджелес Лейкерс». «Сакраменто» зазнав поразки та має показник 2-15.

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