Вембаньяма встановив два особисті рекорди у грі з Маверікс — The Guardian

Віктор Вембаньяма набрав рекордні для себе 52 очки та зробив 24 підбирання у переможному матчі «Сан-Антоніо Сперс» проти «Даллас Маверікс» — 112:111. За 24,2 секунди до фінальної сирени француз реалізував вирішальний штрафний кидок, який забезпечив «Сперс» шосту поспіль перемогу, повідомляє The Guardian.

Вирішальна кінцівка

На початку третьої чверті «Сан-Антоніо» мав перевагу в 19 очок, однак «Даллас» зумів повернутися до гри. За 5 хвилин 38 секунд до завершення матчу Пі Джей Вашингтон влучив із-за триочкової лінії та вивів «Маверікс» уперед — 103:100. Наджі Маршалл зрівняв рахунок — 111:111 — за 1 хвилину 41 секунду до кінця.

Після штрафного Вембаньями Кайрі Ірвінг мав нагоду принести «Далласу» перемогу, але за 2,5 секунди до фінальної сирени не влучив складний кидок із розвороту в трисекундній зоні. Ірвінг став найрезультативнішим у складі «Маверікс» із 29 очками, а Купер Флегг записав до активу 19 очок і 10 підбирань. Це друга поспіль поразка «Далласа».

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Рекордний перший тайм

Вембаньяма також зробив вісім блок-шотів, причому три з них — упродовж 13 секунд другої чверті. Він став першим гравцем за останні 30 сезонів, який за одну половину матчу набрав щонайменше 25 очок, зробив 10 підбирань і п’ять блок-шотів. У першій половині зустрічі баскетболіст реалізував усі 15 штрафних кидків.

Ділан Гарпер додав «Сперс» 21 очко, Стефон Касл — 17, а Де’Аарон Фокс — 10. Після гри Гарпер порівняв домінування Вембаньями з грою Вілта Чемберлейна та відзначив його внесок у захисті.

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