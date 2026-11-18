Європейські технологічні стартапи у 2026 році можуть залучити загалом $81 млрд капіталу, прогнозує венчурна компанія Atomico. Як повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на Reuters, це на 62% більше, ніж попереднього року, і другий за обсягом показник від початку дослідження у 2015 році.

Розрив зі США

Інвестиції в європейські технологічні стартапи все ще істотно нижчі за рівень США, де такі компанії, за прогнозом, залучать $450 млрд. Партнер Atomico Том Вемайєр заявив, що Європа має талант, капітал і попит, але ці ресурси або блокуються, або розподіляються неефективно.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

За словами Вемайєра, європейці зберігають $50 трлн у пенсійних фондах, страхових компаніях і на банківських рахунках. Водночас до європейського венчурного капіталу, який підтримує місцеві інновації, спрямовується лише 0,01% цих коштів.

Зростання в Німеччині

Німецькі стартапи, за оцінкою Atomico, залучать $13,4 млрд у 2026 році — на 89% більше, ніж роком раніше. У звіті зазначено, що фінансування переважно отримують уже сформовані компанії. Розробник військового ШІ Helsing, компанія у сфері робототехніки Neura Robotics і виробник безпілотників Quantum Systems останніми місяцями кожен залучили понад $1 млрд фінансування.

Читай нас у