На форумі Fortune 500 Innovation Forum у Детройті, США, повідомили, що у третьому кварталі 2026 року венчурні фонди вклали рекордні $37,9 млрд у компанії оборонних технологій у межах 269 угод. Це на 117,5% більше, ніж у попередньому кварталі, повідомляє Fortune з посиланням на дані PitchBook.

Ознаки перегріву

Засновник і генеральний директор Washington Harbour Partners Міна Фалтас заявив на форумі, що активність на ринку капіталу нагадує йому 2021 рік. За його словами, зміни на ринку програмного забезпечення як послуги та вплив штучного інтелекту спрямовують капітал у глибинні технології, космічну галузь, робототехніку, енергетику й оборону.

Фалтас зазначив, що до цих сфер приходять інвестори без профільної експертизи, тож на ринку можна говорити про бульбашку. Fortune раніше повідомляло, що стартапи оборонних технологій на ранніх стадіях залучали фінансування за оцінками, які у 17–50 разів перевищували їхній виторг.

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Інвестори орієнтуються на сигнали

Партнер Eclipse Айдан Медіган-Кертіс охарактеризував настрої у сфері фізичних технологій як схильність до ризикових ставок. За словами Медіган-Кертіс, частина так званих туристичних інвесторів орієнтується на конкретну людину, її досвід, тему або склад інвесторів попереднього раунду, а не на ретельну оцінку можливостей компанії та її перспектив на ринку.

Співзасновник Anduril Трей Стівенс у червні також заявляв Fortune, що оцінки оборонних стартапів середньої стадії є відірваними від реальності. Водночас Фалтас наголосив, що продажі державним структурам залишаються складним завданням: для роботи з Пентагоном, за його словами, потрібна цілеспрямована взаємодія з різними його підрозділами.

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