Венесуела дозволила нафтовикам будувати автономні електростанції — OilPrice

Національна асамблея Венесуели одностайно ухвалила закон, який відкриває електроенергетичний сектор для приватного капіталу вперше після націоналізації за Уго Чавеса у 2007 році. Нафтовидобувні компанії зможуть будувати електростанції для своїх родовищ без окремого дозволу держави, якщо ці об’єкти не підключатимуть до національної енергомережі, повідомляє OilPrice.

Нові правила для приватних виробників

Інші приватні генератори для будівництва станцій потужністю понад 50 МВт мають отримати концесію Міністерства електроенергетики. Голова Національної асамблеї Хорхе Родрігес заявив, що такі виробники переважно продаватимуть електроенергію великим споживачам. Тарифи для них уряд ще не оприлюднив.

Закон також дозволяє приватним компаніям і підприємствам зі змішаною формою власності виробляти, передавати, розподіляти та продавати електроенергію через спільні підприємства строком до 25 років. Контроль за тарифами, наданням послуг і самостійним виробництвом електроенергії здійснюватиме новий наглядовий орган.

Дефіцит у державній мережі

Гідроелектростанції та головні лінії електропередачі, від яких залежить більшість домогосподарств, залишаються під контролем держави. За оцінкою експертів, державна мережа виробляє близько 12 000 МВт за попиту, який у вересні сягнув 16 400 МВт. Для населення, яке не зможе сплачувати повну ціну, збережуть субсидований тариф.

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Енергетичний експерт Мігель Лара оцінив витрати на стабілізацію мережі щонайменше у 15 млрд доларів протягом трьох років. Венесуельська влада планує збільшити потужності на 7400 МВт завдяки домовленостям із General Electric та аргентинською Impsa, а також додати 600 МВт на шостому блоці електростанції Planta Centro у партнерстві з Китаєм.

Електрика для нафтового сектору

Проблеми з електропостачанням, за даними видання, стримували нафтовий експорт Венесуели поблизу 1,25 млн барелів на добу впродовж літа. Іспанська Repsol, яка володіє 40% спільного з PDVSA підприємства Petroquiriquire на озері Маракайбо, до травня вже шукала постачальників власних електростанцій та обладнання.

Водночас іноземні постачальники обладнання не мають гарантій оплати робіт із ремонту мережі. Венесуела також має понад 2 млрд доларів заборгованості перед Міжамериканським банком розвитку, а компанії, які працюють із венесуельською державою в енергетиці та нафтовій галузі, діють за ліцензіями США, умови яких Вашингтон може змінювати.

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