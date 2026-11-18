У Техасі, США, імміграційна служба затримала колишнього чемпіона світу з боксу, 41-річного венесуельця Хорхе Лінареса. Його утримують у центрі El Paso Processing Center в Ель-Пасо, повідомляє The Guardian.

Позиція адвокатів

За даними федеральних реєстрів затриманих, які переглянуло видання San Antonio Express-News, Лінарес перебуває в El Paso Processing Center. Обставини його затримання залишаються незрозумілими, а Служба імміграційного та митного контролю США (ICE) публічно не пояснювала, чому його взяли під варту.

Сам боксер повідомив про затримання в дописі в X у неділю. Він написав іспанською, що ICE утримує його на прикордонному переході в Техасі. Відтоді нових публічних дописів від Лінареса не було.

Юридична фірма Wilner & O’Reilly, яка представляє інтереси спортсмена, у понеділок підтвердила його затримання. Адвокати заявили, що Лінарес законно перебуває у США та повністю співпрацює з владою. За їхніми словами, вони працюють з ICE і Міністерством внутрішньої безпеки США, щоб якнайшвидше врегулювати ситуацію, та очікують її вирішення після завершення імміграційної процедури.

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Кар'єра триразового чемпіона

Президент Всесвітньої боксерської асоціації Гільберто Мендоса також підтвердив затримання Лінареса й повідомив, що підтримує зв'язок із його родиною. За словами Мендоси, справою займаються імміграційні адвокати.

Лінарес здобував титули чемпіона світу у трьох вагових категоріях — напівлегкій, другій напівлегкій та легкій. У травні 2018 року він зустрівся з українцем Василем Ломаченком у Нью-Йорку в бою за титул WBA в легкій вазі: Лінарес відправив суперника в нокдаун у шостому раунді, але програв після удару по корпусу в десятому.

Кар'єру Лінарес завершив у жовтні 2023 року після поразки від британця Джека Кеттеролла в Ліверпулі. Його професійний рекорд — 47 перемог, 29 із яких нокаутом, і дев'ять поразок.

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