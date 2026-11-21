Віцепрезидент США Джей Ді Венс на пресконференції в Білому домі у Вашингтоні не став прямо підтримувати твердження президента Дональда Трампа, що Іран у лютому був близький до створення ядерної зброї і це нібито робило війну проти Ісламської Республіки необхідною. Про це повідомляє The Guardian.

Трамп, відповідаючи на запитання про заяву Венса щодо причин поразки республіканців на проміжних виборах, сказав, що повторив би рішення про війну. За його словами, США не можуть дозволити Ірану отримати ядерну зброю.

Відповідь віцепрезидента

Журналісти запитали Венса, чи вважає він війну з Іраном виправданою. Віцепрезидент заявив, що не має ставити під сумнів рішення президента. Він також сказав, що метою США має бути недопущення появи в Ірану ядерної зброї, і назвав Іран найбільшим державним спонсором тероризму.

Водночас Венс прямо не заявив, що поділяє оцінку Трампа про близькість Ірану до створення ядерної зброї або що воєнні дії були необхідними. Він додав, що відповідні рішення ухвалює президент, а його робота полягає у підтримці глави держави.

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Заяви про війну та розвіддані

Після проміжних виборів Венс написав у соцмережах, що причиною поразки республіканців стала війна. Він запропонував прихильникам воєнних дій визнати, що втрата Сенату на наступні шість років могла бути ціною такого рішення.

Трамп раніше заявляв, що Іран нібито був за два тижні від отримання ядерної зброї. Водночас тодішня директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард у березні 2025 року свідчила в Конгресі, що американська розвідка оцінювала: Іран не намагався створити ядерну зброю понад два десятиліття. За її словами, верховний лідер Алі Хаменеї не санкціонував програму ядерної зброї, призупинену 2003 року.

21 червня 2025 року Трамп наказав бомбардувати іранські об’єкти зі збагачення урану та назвав операцію військовим успіхом. Наприкінці лютого 2026 року, оголошуючи початок повномасштабної війни з Іраном, він пояснив це необхідністю не допустити отримання Тегераном ядерної зброї.

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