Venture Global хоче забезпечити 5 ГВт потужності для дата-центрів у Луїзіані — Fortune

Американський експортер скрапленого природного газу Venture Global планує розвивати на своїх майданчиках у Луїзіані автономні енергетичні хаби для великих центрів обробки даних. До 2031 року компанія хоче забезпечити для них 5 ГВт потужності, а до 2034 року — подвоїти її до 10 ГВт, повідомляє Fortune.

Співзасновник і генеральний директор Venture Global Майк Сабел заявив, що компанія має власну промислову електромережу та може розширювати її без підключення майбутніх дата-центрів до загальної електромережі або системи водопостачання. За його словами, кожен із двох майданчиків компанії може працювати як готовий енергетичний комплекс для інфраструктури штучного інтелекту.

Два LNG-майданчики у Луїзіані

Venture Global управляє експортними LNG-комплексами Calcasieu Pass на південному заході Луїзіани та Plaquemines LNG на південному сході штату. Поруч із Calcasieu Pass компанія будує третій великий об’єкт — CP2 LNG. За словами Сабела, введення CP2 в експлуатацію має розпочатися у липні 2027 року, раніше від запланованого строку.

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Компанія розширює угоди з GE Vernova та Baker Huges щодо постачання газових турбін і трансформаторного обладнання для розвитку енергетичної інфраструктури. Venture Global також тестує інтерес потенційних клієнтів до розміщення великих дата-центрів на своїх територіях.

Цілі з експорту скрапленого газу

До кінця 2027 року Venture Global розраховує стати найбільшим у світі експортером LNG за обсягом, випередивши Cheniere Energy та QatarEnergy. Компанія також очікує, що до 2030 року її сумарні експортні потужності перевищать 100 млн тонн LNG на рік.

У третьому кварталі Venture Global отримала 2,55 млрд доларів чистого прибутку проти 429 млн доларів за аналогічний період попереднього року. До публікації квартальної звітності акції компанії зросли на 73% від початку року.

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