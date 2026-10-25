Верхня палата Алжиру схвалила відправлення військ до Нігеру — Al Jazeera

Верхня палата парламенту Алжиру одностайно схвалила розгортання військових підрозділів у сусідньому Нігері. Конституція Алжиру дозволяє президентові направляти військові частини за кордон за умови, що обидві палати парламенту підтримають це рішення більшістю у дві третини голосів, повідомляє Al Jazeera.

Голосування парламенту

Рада нації, верхня палата парламенту, провела екстрене засідання для голосування щодо відправлення військ. Нижня палата — Народна національна асамблея — мала провести окреме засідання пізніше того самого дня, повідомила алжирська газета El Khabar.

Якщо розгортання остаточно схвалять, це буде перша місія алжирських військових за межами країни від арабо-ізраїльської війни 1973 року. Очікується, що алжирські підрозділи охоронятимуть нафтові об’єкти в Нігері.

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Військова співпраця

Голосування відбулося після візиту до Алжиру міністра оборони Нігеру генерала Саліфу Моді. Він зустрівся з президентом Алжиру Абдельмаджидом Теббуном і начальником штабу Народної національної армії генералом Саїдом Шангріхою. За підсумками переговорів сторони підписали протокол про військову співпрацю, подробиці якого не оприлюднювали.

Раніше цього місяця Теббун підтвердив, що наприкінці серпня Алжир направив до Нігеру винищувачі, щоб допомогти протидіяти тому, що він назвав спробою перевороту в Ніамеї. Міністерство оборони Алжиру заявляло, що на прохання нігерської влади до аеропорту Ніамея прибули два патрулі з чотирьох літаків Су-30 кожен, а також літак для дозаправлення в повітрі.

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