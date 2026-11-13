Верхня палата Японії почала розгляд зниження податку на харчі до 1% — The Japan Times

У Токіо спеціальний комітет верхньої палати парламенту Японії 13 листопада почав розгляд законопроєкту про зниження ставки податку на споживання для харчових продуктів і безалкогольних напоїв. Документ передбачає зменшення ставки з 8% до 1% на два роки, починаючи з квітня 2027 року, повідомляє The Japan Times.

Допомога для працівників

Одночасно зі зниженням податку планують запровадити грошові виплати, пов’язані з рівнем доходу, для працівників із низькими та середніми доходами. Вони мають компенсувати 1% податку, що залишиться після запланованого скорочення ставки.

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Після повернення ставки податку на харчі та безалкогольні напої до 8% програму виплат мають розширити. Представники опозиції у верхній палаті домагаються ширших заходів підтримки домогосподарств як у період дії зниженої ставки, так і після її завершення.

Підтримка в палаті

Правлячій Ліберально-демократичній партії та її коаліційному партнеру — Японській партії інновацій — бракує чотирьох місць для більшості у верхній палаті. Тому коаліція, ймовірно, шукатиме підтримки партій Комейто або Демократичної партії для народу. Обидві політичні сили виступили проти законопроєкту, коли нижня палата схвалила його минулого тижня.

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