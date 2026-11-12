Верховний адмінсуд Тайваню визнав штаб КМТ незаконно отриманим — Taipei Times

Верховний адміністративний суд Тайваню підтвердив рішення Комітету з врегулювання незаконно отриманих партійних активів, який визнав штаб-квартиру Китайської націоналістичної партії (КМТ) у Тайчжуні незаконно отриманою власністю. Як повідомляє Taipei Times, цим рішенням завершено багаторічний судовий спір щодо будівлі.

Будівля колишньої міської влади

За даними комітету, КМТ упродовж 36 років незаконно використовувала будівлю міської адміністрації Тайчжуна часів японського колоніального правління як штаб свого осередку та центр громадських послуг.

Комітет заявив, що коли міська влада попросила партію звільнити приміщення, у 1985 році КМТ домоглася виплати 35 мільйонів нових тайванських доларів компенсації за переїзд. За його даними, партія використала ці кошти для придбання зі знижкою державної землі під новий штаб.

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Позов КМТ

У 2023 році комітет постановив, що майно було отримане неналежним чином і має бути повернуте місту. Того ж року КМТ подала адміністративний позов проти комітету.

Тайбейський вищий адміністративний суд у червні минулого року ухвалив рішення не на користь партії, після чого КМТ подала апеляцію. Верховний адміністративний суд залишив це рішення чинним. Комітет також закликав мера Тайчжуна Лу Шіу-єнь використати повернену будівлю в інтересах громадськості.

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