Верховний комісар Фані-Кайоде відмовився від звання Blue Silk — Premium Times Nigeria

Верховний комісар Нігерії у Південно-Африканській Республіці Фемі Фані-Кайоде 6 листопада заявив, що відмовляється від звання Senior Counsel of Nigeria (SCN), також відомого як Blue Silk. За даними Premium Times Nigeria, Нігерійське юридичне товариство (NLS), імовірно, надало йому це звання під час щорічної конференції в районі Утако в Абуджі.

Позиція Фані-Кайоде

У заяві, яку підписала його помічниця з питань медіа Ліззі Окоджі, Фані-Кайоде зазначив, що особисто не дозволяв і не схвалював прийняття цього звання та відмежовується від його присвоєння.

Він пояснив, що направив представника на захід NLS для офіційних справ на запрошення товариства. Прийняття звання представником Фані-Кайоде назвав невдалим адміністративним рішенням, яке не відображає його позиції чи переконань.

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Фані-Кайоде, який має 41 рік досвіду юридичної практики, також поставив під сумнів правовий статус NLS. Він заявив, що не має наміру підривати авторитет юридичної професії або завдавати шкоди її репутації.

Суперечка навколо Blue Silk

Як зазначає видання, NLS останніми роками привернуло увагу тим, що позиціонувало себе як суперник Нігерійської асоціації адвокатів (NBA), а у 2025 році запровадило суперечливе звання Blue Silk. За повідомленням Premium Times Nigeria, разом із Фані-Кайоде це звання також присвоїли Сеї Тінубу, Олуфунмілайо Осіфує, Іхудіебубе Чуквумді та Алабі Адігуну.

У листопаді 2025 року NBA заявляла, що просування Тоньє Джаджею «привілейованого звання» Blue Silk не відповідає системі регулювання юридичної професії та вводить в оману щодо інституційних структур. 12 лютого Комітет із привілеїв юридичних практиків попередив адвокатів не використовувати позначення Blue Silk, наголосивши, що воно не визнане в юридичній професії Нігерії. У травні Федеральний високий суд в Абуджі відхилив позов про запровадження Blue Silk як альтернативи званню Senior Advocate of Nigeria.

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