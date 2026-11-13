Верховний комісар ООН Саліх закликав завершити війну в Судані — France 24

Верховний комісар ООН у справах біженців Бархам Саліх закликав до політичного розв’язання війни в Судані, яка триває четвертий рік. В інтерв’ю France 24 він назвав конфлікт ганебним і заявив, що світ має його припинити.

Мільйони вимушено переміщених

За словами Саліха, через війну мільйони людей були вимушено переміщені. Він також заявив, що сотні тисяч людей загинули, зазнали поранень і травм. На думку керівника УВКБ ООН, те, що це відбувається у XXI столітті, є ганебним.

Саліх, який раніше був президентом Іраку та сам був біженцем, очолив УВКБ ООН у січні. Він наголосив, що для припинення конфлікту необхідне політичне рішення.

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Скорочення гуманітарного фінансування

Верховний комісар назвав різким вплив скорочення фінансування з боку США, водночас зазначивши, що Євросоюз збільшив підтримку агентства. За його словами, в Адре в Чаді УВКБ ООН може забезпечити біженців лише вісьмома літрами води на людину на день.

У громаді приблизно з 60 тисяч біженців у Гамбелі в Ефіопії працює лише один лікар, додав Саліх. Він назвав ситуацію неприйнятною та застеріг, що система надання притулку перебуває під загрозою через політизовані дебати. На його думку, надання притулку не суперечить контролю міграції, а доповнює його.

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