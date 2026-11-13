Верховний комісар ООН Тюрк закликав хуситів повернути тіло співробітника — Jerusalem Post

Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк закликав хуситів у Ємені передати родині тіло співробітника його офісу Мохаммеда ель-Шамі, який помер під вартою за невстановлених причин. Як повідомляє Jerusalem Post, ель-Шамі перебував у затриманні хуситського угруповання з 6 червня 2024 року.

Родина дізналася про смерть із запізненням

Родичі працівника ООН дізналися про його смерть 30 жовтня — більш ніж через місяць після того, як вона сталася. Їм не пояснили причин та обставин смерті. За словами Тюрка, колегу мають поховати гідно й відповідно до побажань родини, яка не мала з ним контакту протягом двох років його перебування під вартою.

У заяві родина повідомила, що хусити в принципі погодилися на розслідування. Близькі ель-Шамі закликали не допустити, щоб правда про його долю зникла.

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У Ємені утримують десятки працівників ООН

Хусити не надали негайного коментаря щодо вимоги повернути тіло. Раніше угруповання заявляло, що затримані були частиною шпигунської мережі, яка нібито працювала на Сполучені Штати та Ізраїль.

У Ємені досі утримують понад 70 співробітників ООН та десятки гуманітарних працівників. В офісі Тюрка заявили, що відео, яке поширювали цього тижня, ймовірно, показує зізнання одного із затриманих. Там висловили побоювання, що утримуваних можуть катувати або жорстоко з ними поводитися.

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