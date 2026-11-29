Верховний лідер Ірану аятола Моджтаба Хаменеї розпорядився реорганізувати систему розвідки країни. Про це заявив спікер парламенту Мохаммад Багер Галібаф, повідомляє Cyprus Mail.

Законопроєкт про реорганізацію

За словами Галібафа, уряд має без зволікань призначити постійного міністра розвідки після того, як законодавчі зміни щодо реорганізації відомства розгляне Рада вартових — конституційний наглядовий орган. Парламент Ірану в неділю схвалив загальні положення законопроєкту та почав розглядати окремі норми документа.

Спікер заявив, що депутати спочатку просили уряд подати власний законопроєкт про реструктуризацію міністерства. Однак через затримки парламент узявся за підготовку документа самостійно.

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Вимоги до кандидатів

Законопроєкт передбачає розширення кола претендентів на посаду міністра розвідки. Кандидатами зможуть бути нецерковні особи з магістерським ступенем, знаннями та досвідом у розвідувальній сфері, а також щонайменше десятьма роками управлінського досвіду середньої або вищої ланки.

Водночас посаду зможуть обіймати кандидати, які мають кваліфікацію іджтихаду — здатність до самостійного ісламського правового тлумачення. Попередній міністр розвідки Есмаїл Хатіб загинув 18 березня внаслідок ізраїльського удару, а наступника йому досі не призначили.

У матеріалі зазначається, що реформа відбувається після низки подій останніх років, які виявили суттєві прогалини в системі безпеки та розвідки Ірану.

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