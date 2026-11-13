Верховний суд Японії постановив, що вибори до Палати радників у липні 2025 року відбулися в неконституційному стані через суттєву нерівність ваги голосів. Водночас суд не анулював результатів голосування. Як повідомляє The Japan Times, рішення стосувалося 16 позовів, поданих двома групами адвокатів.

Позивачі стверджували, що диспропорція у вазі голосів була настільки великою, що суперечила конституції, та вимагали визнати результати виборів недійсними. Суд встановив, що максимальна різниця сягнула 3,13 раза: голос у менш населеному окрузі мав вагу, еквівалентну 3,13 голосу в густонаселеному міському окрузі.

Критика парламенту

Суд різко розкритикував японський парламент, або Дієту, за відсутність конкретних кроків для виправлення диспропорції. Він назвав ситуацію неприйнятною нерівністю та вказав на застій у вирішенні проблеми.

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Формулювання про неконституційний стан означає, що нерівність уже є серйозною, але парламенту ще дають час для її усунення. Якщо реакція законодавців буде надто повільною, суд може визнати вибори неконституційними, що може призвести до скасування їхніх результатів.

Попередні зміни системи

Верховний суд уже застосовував таке формулювання щодо виборів до Палати радників 1992, 2010 та 2013 років. Після рішення щодо виборів 2013 року, коли максимальна різниця становила 4,77 раза, парламент підтримав об’єднання малонаселених округів. У 2016 році об’єднали префектури Тотторі й Сімане, а також Токусіма й Коті, що знизило максимальну різницю до 3,08 раза.

Відтоді парламент не схвалював нових об’єднань округів через розбіжності між політичними партіями. Реформу Палати радників ускладнює її система: кожна префектура є окремим виборчим округом, а членів палати обирають на шість років, причому половина складу переобирається кожні три роки. У нижній палаті парламенту межі округів переглядають за методом Адамса, щоб утримувати диспропорцію нижче співвідношення два до одного.

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