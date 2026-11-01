Верховний суд Кенії вказав Найробі на відсутність чинного плану забудови — Nation Kenya

Верховний суд Кенії розкритикував владу округу Найробі за нездатність створити юридично чинну систему планування, яка б регулювала будівництво у столиці. Суд розглядав спір між забудовниками та Асоціацією жителів Рапта-роуд і встановив, що головним порушенням стала інституційна неспроможність округу підтримувати належну планувальну базу, повідомляє Nation Kenya.

Планування має бути законним і доступним

Суд наголосив, що міста мають розвиватися відповідно до законної, послідовної та доступної для громадськості системи планування. Такі документи повинні регулярно переглядати з огляду на зростання населення, житлові потреби та зміни міського середовища. Зміни, що дозволяють щільнішу забудову або вищі будинки, мають ухвалюватися прозоро й у встановленому законом порядку.

На думку суддів, жителі мають право на змістовну участь у плануванні, а забудовники — на чіткі, передбачувані та послідовно застосовувані правила. Суд також зазначив, що затвердження плану має супроводжуватися перевірками, моніторингом і контролем з боку органів округу та регуляторів. Невиконання цих обов’язків може тягнути для посадовців особисту кримінальну відповідальність згідно із законом про фізичне та землекористувальне планування.

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Спір навколо висотних будинків

Асоціація жителів оскаржила дозволи, видані приблизно 15 забудовникам уздовж Рапта-роуд. У районі, який раніше вважався зоною малощільної житлової забудови, будували багатоповерхівки заввишки до 28 поверхів. Настанови зонування 2004 року дозволяли в цій зоні будинки до чотирьох поверхів, однак суд вказав, що цей документ застарів і був ухвалений за скасованим законодавством.

Водночас суд не побачив доказів триваючої шкоди довкіллю, яка б порушувала конституційне право жителів на чисте та здорове середовище. Він зазначив, що наказ про знесення будівель не усуне інституційної проблеми влади округу. Суд також підтвердив висновки нижчих інстанцій про те, що забудовники виконали вимоги щодо оцінки впливу на довкілля.

Політика контролю забудови Найробі 2021 року не набула обов’язкової юридичної сили, оскільки її не затвердила Асамблея округу. Натомість 18 червня 2026 року округ ухвалив і опублікував нову політику контролю забудови. Верховний суд не оцінював її чинність та зміст, а повернув справу до Апеляційного суду, щоб той розглянув можливий вплив документа на виконання структурних приписів, виданих у вересні 2025 року.

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