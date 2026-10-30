Верховний суд Квінсленду вдруге відмовив Сему Вуду в заставі — ABC News Australia

В Австралії Верховний суд штату Квінсленд у Брісбені вдруге відмовив колишньому учаснику реаліті-шоу The Bachelor Сему Джеймсу Вуду у звільненні під заставу. За даними ABC News Australia, 46-річний Вуд проведе під вартою щонайменше ще шість місяців, а розгляд справи по суті очікується між серединою 2027 року та першим кварталом 2028 року.

Вуду висунуто обвинувачення у нападі, що спричинив тілесні ушкодження, та удушенні. За версією обвинувачення, ймовірний інцидент стався 3 жовтня в Нусі під час сімейної відпустки з його дружиною Снежаною Вуд та її дочкою. Вуд раніше заперечував ці звинувачення.

Рішення суду

Суддя Пітер Маккафферті охарактеризував обвинувачення як вкрай серйозні, наголосивши, що вони залишаються неперевіреними твердженнями до розгляду справи в суді. Він заявив, що не переконався в достатньому зниженні ризику нових правопорушень, можливого впливу на свідків або загрози безпеці й добробуту інших людей.

За словами судді, справа обвинувачення проти Вуда не є слабкою. Очікується, що вона ґрунтуватиметься на письмових заявах і записах поліцейських допитів Снежани Вуд та її дочки. Прокуратура також планує домагатися долучення фотографій, які Снежана Вуд нібито зробила після іншого ймовірного випадку удушення у штаті Вікторія п’ять років тому. Захист, як очікується, заперечуватиме допустимість цих матеріалів.

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Строки розгляду

Прокурорка Джессіка Гай припустила, що слухання по суті можуть призначити на період від травня до серпня 2027 року. Адвокатка Вуда Пола Морроу назвала такий графік нереалістичним і заявила, що імовірнішим є початок процесу між серединою 2027 року та першим кварталом 2028-го.

Захист зазначав, що строк тримання під вартою до суду може перевищити покарання, яке Вуд міг би отримати в разі засудження. Сторони погодилися, що ймовірний строк ув’язнення становитиме близько двох років, а право на умовно-дострокове звільнення може виникнути через 12 місяців. Водночас суддя звернув увагу, що кожен пункт обвинувачення передбачає максимальне покарання до семи років ув’язнення.

Наразі Вуда утримують у в’язниці суворого режиму Wolston Correctional Centre у Вейколі, на заході Брісбена, за спеціальним приписом безпеки. Подати нове клопотання про заставу він зможе лише за істотної зміни обставин; також він може оскаржити рішення в Апеляційному суді.

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