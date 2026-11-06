Верховний суд Непалу відклав рішення про реєстрацію позову Каркі — Kathmandu Post

Верховний суд Непалу відклав рішення щодо реєстрації позову Дан Бахадура Каркі, який оскаржує усунення з посади генерального інспектора поліції. Документ від його імені 5 листопада подав адвокат Тіка Бахадур Кунвар, а судова адміністрація повідомила, що потребує часу для його вивчення. Як повідомляє Kathmandu Post, реєстратор Верховного суду Тагіндра Каттел заявив, що рішення про реєстрацію мають ухвалити 6 листопада.

Вимоги позову

Каркі просить скасувати рішення уряду про призначення його спеціальним радником прем’єр-міністра з питань безпеки та поновити на посаді глави поліції до завершення передбаченого законом строку повноважень. Він також вимагає тимчасово заборонити новопризначеному керівникові поліції Манджою Кумару Кей Сі виконувати обов’язки генерального інспектора на час розгляду справи.

У позові стверджується, що уряд усунув Каркі до завершення його каденції, не надавши йому можливості відповісти на підстави такого рішення. Заявник вважає, що призначення на іншу посаду не може бути способом обійти правові гарантії, встановлені для звільнення глави поліції.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Призначення нового керівника

Кабінет міністрів усунув Каркі з посади та призначив його радником прем’єр-міністра з питань безпеки. Додаткового генерального інспектора Манджоя Кумара Кей Сі призначили новим главою поліції, і він уже приступив до виконання обов’язків.

Позов також містить вимогу визнати недійсним призначення Кей Сі та пов’язані з ним рішення. Заявник просить, щоб Кей Сі обґрунтував законність перебування на посаді, а Каркі міг залишатися главою поліції до завершення строку служби, визначеного Правилами поліції Непалу 2014 року. Каркі очолював поліцію з листопада 2025 року, а його каденція мала тривати до березня 2028 року.

Якщо позов зареєструють, слухання можуть призначити після перерви на свято Тіхар, коли суд відновить роботу. Суд може видати тимчасове розпорядження про збереження чинного стану та викликати сторони або спершу зобов’язати їх надати пояснення щодо проміжних заходів.

Читай нас у