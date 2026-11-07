Верховний суд Непалу зареєстрував позов звільненого глави поліції — Kathmandu Post

Верховний суд Непалу зареєстрував позов звільненого очільника поліції Дана Бахадура Каркі, який оскаржує рішення уряду про його усунення та призначення новим генеральним інспектором поліції Маноджа Кумара Кей Сі. Слухання у справі призначили на 16 листопада, повідомляє Kathmandu Post.

Каркі просить скасувати рішення Кабінету міністрів від 4 листопада, яким його перевели на новостворену посаду спеціального радника прем’єр-міністра з питань безпеки, а Кей Сі призначили генеральним інспектором поліції. Також він просить тимчасово дозволити йому повернутися до виконання обов’язків та заборонити Кей Сі здійснювати повноваження генерального інспектора до остаточного рішення суду.

Аргументи позивача

У позові Каркі стверджує, що уряд не навів норми закону, яка дозволяла б усунути чинного генерального інспектора або перевести його на посаду поза структурою поліції. За його позицією, ані Закон про поліцію 1955 року, ані Поліцейські правила 2014 року не передбачають такого переведення.

Колишній глава поліції також заявив, що рішення ухвалили без повідомлення причин, запиту пояснень чи можливості відповісти на претензії. За його словами, про усунення він дізнався з медіа, а згодом отримав лист від секретаря Міністерства внутрішніх справ.

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Посилання на судову практику

Каркі послався на рішення Верховного суду у справі колишнього глави поліції Ач’юта Крішни Кхарела, якого у 1997 році усунули через 36 днів після призначення. Тоді суд визнав, що урядове рішення не мало належного обґрунтування, а посада керівника поліції не є політичним призначенням, яке можна змінювати лише через зміну уряду.

Крім того, позивач згадав справу колишнього виконавчого директора Управління електроенергетики Непалу Хітендри Дева Шак’ї. У ній суд зазначав, що призначення посадовця на іншу посаду не означає автоматичного припинення його повноважень на попередній посаді без його згоди.

На першому слуханні суд може або тимчасово призупинити дію рішення Кабміну, або зобов’язати уряд пояснити підстави цього рішення. Кей Сі вже вступив на посаду після отримання знаків розрізнення.

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