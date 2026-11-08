Верховний суд Пакистану виправдав братів після 20 років ув’язнення — Dawn

Верховний суд Пакистану виправдав братів Ліаката Алі та Умара Драза у справі за статтею про богохульство, скасувавши смертні вироки, які раніше підтвердив Високий суд Лахора. Чоловіки провели за ґратами близько 20 років, повідомляє Dawn.

Скасування вироків

Суд у Джхангу 27 березня 2006 року засудив обох братів до страти та призначив кожному штраф у 500 тисяч пакистанських рупій. У разі несплати штрафу вирок передбачав п'ять років суворого ув'язнення. Високий суд Лахора 17 вересня 2015 року відхилив їхні апеляції та залишив вироки чинними.

Апеляції братів розглянула колегія з трьох суддів Верховного суду на чолі з головним суддею Пакистану Ях'єю Афріді. Основне рішення підготував суддя Іштіак Ібрагім. Суддя Шакіл Ахмад погодився з виправданням і виклав додаткову позицію.

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Психіатричні висновки

Захист посилався на психічний стан братів, стверджуючи, що на час імовірного правопорушення вони не мали необхідного умислу. Верховний суд розглянув три психіатричні оцінки: комісія лікарні у Файсалабаді 2007 року визнала обох психічно здоровими, тоді як комісія з восьми фахівців у 2023 році діагностувала біполярний афективний розлад із психотичними симптомами.

Комісія з дев'яти фахівців у вересні 2025 року дійшла висновку, що обидва брати мають біполярний розлад у маніакальному епізоді. Вона вказала на відсутність критичного ставлення до свого стану та нездатність розуміти власні дії на час імовірного правопорушення. Суд зазначив, що одностайні висновки спеціалізованих комісій за участю професорів психіатрії мають більшу вагу, ніж попередня оцінка комісії, до якої входив один психіатр.

На думку суду, медичні висновки створюють сумніви щодо кримінальної відповідальності братів, тому їм не можна відмовити у перевазі сумніву. Верховний суд також очікує, що керівництво Пенджабського інституту психічного здоров'я в Лахорі забезпечить безперервність їхнього лікування. У додатковій позиції суддя Ахмад наголосив, що самого психіатричного діагнозу недостатньо для застосування норми про неосудність: необхідно встановити, чи могла людина усвідомлювати характер вчинку, його неправомірність або суперечність закону на час події.

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