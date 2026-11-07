Верховний суд Пакистану визначив підстави для скасування застави — The Express Tribune

Верховний суд Пакистану визначив підстави, за яких звільнення обвинуваченого під заставу може бути скасоване, зокрема через спроби впливати на свідків, втручання в розслідування або ризик втечі за межі юрисдикції суду. Вісім правових принципів у рішенні виклав суддя Мухаммад Алі Мазхар, повідомляє The Express Tribune.

Підстави для скасування застави

Суд зазначив, що заставу можуть скасувати, якщо рішення про її надання є prima facie незаконним або несправедливим. Підставами також є спроби обвинуваченого впливати на свідків обвинувачення, маніпулювати доказами або перешкоджати здійсненню правосуддя.

Серед інших обставин суд назвав імовірність втечі обвинуваченого за межі судової юрисдикції, втручання у неупереджене розслідування або вчинення подібного правопорушення під час перебування під заставою. Підставою для скасування застави також можуть стати нові факти чи докази, виявлені під час слідства, які вказують на можливу причетність особи до правопорушення.

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Обставини справи в Ларкані

Верховний суд відхилив апеляцію та залишив у силі рішення Високого суду Сінду. Справа стосується загибелі Нур Хуссейна 3 березня 2024 року: за матеріалами справи, він помер після обриву електричного дроту, яким через спеціальну лінію подавали електроенергію до магазинів.

Суддя сесійного суду Ларкани 30 січня 2025 року відхилив клопотання обвинуваченого Алі Асгара Хокхара про заставу до арешту. Однак 20 жовтня 2025 року Ларканська колегія Високого суду Сінду надала йому заставу, зокрема через дев’ятимісячну затримку з реєстрацією повідомлення про злочин.

Верховний суд постановив, що ця затримка та ймовірна роль Хокхара в інциденті потребують подальшого з’ясування. Суд також доручив передати копію рішення голові Управління розвитку водних і енергетичних ресурсів Пакистану (Wapda), щоб Wapda та відповідна енергокомпанія перевірили роль осіб, причетних до ймовірно незаконного постачання електроенергії, її крадіжки та приватного відведення.

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