Верховний суд Південної Кореї оголосить рішення у справі Хан Док Су — Korea Herald

Верховний суд Південної Кореї у четвер має оголосити рішення у справі колишнього прем’єр-міністра Хан Док Су. Апеляційний суд призначив йому 15 років ув’язнення у справі про заколот. Пленарний склад суду має оголосити рішення о 16:00 після другого раунду нарад — за день до завершення чинного строку тримання Хана під вартою, повідомляє Korea Herald.

Вироки двох інстанцій

21 січня Центральний районний суд Сеула призначив Хан Док Су 23 роки позбавлення волі за ключову роль у заколоті та інші злочини. Того самого дня його взяли під варту, і він майже 10 місяців перебуває в Сеульському центрі тримання під вартою.

7 травня Високий суд Сеула залишив у силі обвинувальний вирок за обвинуваченням у заколоті, однак зменшив строк покарання до 15 років. Це рішення оскаржили як Хан Док Су, так і спеціальні прокурори.

Обставини провадження

Спеціальні прокурори висунули Хан Док Су обвинувачення у серпні 2025 року. Серед них була допомога керівникові заколоту у зв’язку з оголошенням воєнного стану колишнім президентом Юн Сок Йолем 3 грудня 2024 року. Згодом прокурори додали альтернативне обвинувачення щодо ключової ролі в заколоті.

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Апеляційний суд встановив, що Хан Док Су пропонував скликати засідання уряду перед оголошенням воєнного стану, щоб створити видимість обговорення цього рішення членами кабінету. Також, за висновком суду, після оголошення воєнного стану він намагався зібрати підписи членів уряду, щоб документально підтвердити їхню присутність.

Суд також встановив, що Хан Док Су обговорював із тодішнім міністром внутрішніх справ Лі Сан Міном виконання наказів щодо блокування ключових установ і відключення електроенергії та води для окремих медіа. Апеляційна інстанція водночас відхилила висновок суду першої інстанції про окрему кримінальну відповідальність Хана за неналежне повідомлення всіх членів уряду та відсутність змістовного обговорення.

У серпні Верховний суд передав справи Хан Док Су та Лі Сан Міна на розгляд повного складу суддів, пославшись на історичне значення справ і потребу розглянути ролі обох обвинувачених разом. Перше обговорення відбулося 29 вересня, а дату рішення у справі Лі Сан Міна ще не встановили.

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