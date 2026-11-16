Верховний суд Південної Кореї скасував попередні рішення у двох справах щодо музики, яку без окремого дозволу відтворювали у магазинах, пов’язаних із Hankook Tire & Technology та LG Electronics. Компанію можуть зобов’язати повернути вигоду від такого використання музики, лише якщо буде доведено, що вона сама її отримала, повідомляє Korea Herald.

27 жовтня суд направив обидві справи на новий розгляд. Позови подала Корейська асоціація музичного авторського права.

Справа Hankook Tire

У 2020 році асоціація подала позов проти Hankook Tire на 146,92 млн вон, або близько 110 тис. доларів. Спір стосувався фонової музики в магазинах T’station, якими компанія керувала сама або які працювали за франшизою, у 2009–2016 роках.

Нижчі суди встановили, що строк для вимоги про відшкодування сплив, але зобов’язали Hankook Tire повернути приблизно 9,42 млн вон як безпідставно отриману вигоду. Вони вважали, що компанія непрямо отримала користь через залучення франчайзі та зростання надходжень від франчайзингових платежів.

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Верховний суд зазначив, що за відтворення музики у своїх магазинах відповідали франчайзі. Центральний районний суд Сеула має з’ясувати, чи платили франчайзі Hankook Tire за музичний сервіс і чи допомагала музика залучати нових франчайзі або збільшувати франчайзингові платежі.

Розгляд справи LG Electronics

У справі проти LG Electronics асоціація вимагала 267,92 млн вон через трансляцію та відтворення музики в магазинах LG Best Shop у 2014–2016 роках. Спершу суди першої та апеляційної інстанцій стали на бік LG Electronics, вважаючи, що записи підпадали під виняток з авторського права для фонограм, створених для продажу.

Під час першого розгляду Верховний суд постановив, що ці записи були створені для використання як внутрішньомагазинна музика, тому виняток на них не поширюється. Після цього Високий суд Сеула присудив асоціації близько 40 млн вон, а обидві сторони оскаржили рішення.

У новому рішенні Верховний суд вказав, що компанія групи LG Electronics, яка керувала магазинами, є окремою юридичною особою. Суд не знайшов достатніх доказів того, що вигоду від музики безпосередньо отримала LG Electronics, і повернув справу до Високого суду Сеула.

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