Верховний суд Польщі скасував розпорядження щодо суддів КТ — Polsat News

У Польщі Верховний суд скасував два розпорядження про негайну перерву у виконанні обов’язків суддями Конституційного трибуналу Богданом Свєнчковським і Бартломеєм Соханьським. Про це повідомляє Polsat News.

Скасування попередньої постанови

Верховний суд розглянув скаргу Свєнчковського та Соханьського на власну п’ятничну постанову. Тоді суд визнав себе некомпетентним для розгляду справи та передав її до Конституційного трибуналу як окремого органу судової влади.

У вівторок Верховний суд скасував цю постанову й передав справу на розгляд Палати професійної відповідальності. Палата того ж дня розглянула розпорядження від 30 жовтня про негайну перерву у виконанні обов’язків, зокрема обов’язків президента та віцепрезидента Конституційного трибуналу, і скасувала обидва документи.

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Реакції на рішення

Міністр юстиції та генеральний прокурор Польщі Вальдемар Журек розкритикував рішення Верховного суду. Суддя Анна Корвін-Пйотровська заявила, що можливі рішення Верховного суду не впливають на чинність розпоряджень про негайну перерву у виконанні обов’язків Свєнчковським і Соханьським.

За її словами, контролювати такі розпорядження може лише дисциплінарний суд Конституційного трибуналу, сформований шляхом жеребкування серед суддів трибуналу. Заступник міністра юстиції Даріуш Мазур також назвав рішення Верховного суду абсурдним і заявив, що його ухвалили поза межами компетенції суду.

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