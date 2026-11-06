Верховний суд Польщі відхилив скарги керівництва Конституційного суду — Interia

Верховний суд Польщі відхилив скарги голови Конституційного суду Богдана Свєнчковського та його заступника Бартломея Соханьського на рішення про їхнє відсторонення від виконання обов’язків суддів КС. Про це повідомляє Interia.

Скарги на відсторонення

Свєнчковський і Соханьський звернулися до Верховного суду з вимогою поновити їх у виконанні обов’язків суддів Конституційного суду. За даними видання, у Верховному суді є постанова від 6 листопада, у якій ідеться про відхилення обох скарг.

Раніше про таке рішення повідомляли також Onet і TVN24.

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Позиція Верховного суду

За інформацією Onet і TVN24, рішення про відхилення скарг одноосібно ухвалив суддя Верховного суду Збігнєв Корженєвський.

Як повідомляють ці медіа, в обґрунтуванні постанови вказано, що Верховний суд не є компетентним органом для цієї справи, оскільки юрисдикція Палати професійної відповідальності не поширюється на суддів Конституційного суду.

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