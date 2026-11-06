Верховний суд Сомалі визнав незаконним продовження каденції президента — BBC News

Верховний суд Сомалі визнав незаконним продовження каденції президента Хасана Шейха Мохамуда на один рік. Суд також зобов’язав політичних лідерів узгодити виборчий план упродовж 30 днів і провести вибори протягом 90 днів, повідомляє BBC News.

Рішення суду

Чотирирічний президентський мандат Мохамуда завершився у травні. У березні парламент схвалив законодавчі зміни, які дозволили адміністрації президента продовжити його повноваження ще на рік. Опозиційні групи заявляли, що конституційні зміни використовують для продовження правління президента.

Мохамуд наполягав, що реформи потрібні для переходу країни до повністю демократичних виборів замість системи, за якої представників обирають старійшини кланів. Однак суд постановив, що ці зміни не можуть застосовуватися заднім числом до чинного президентського терміну.

Суперечка навколо голови суду

Рішення суду пролунало наступного дня після того, як Мохамуд звільнив голову Верховного суду Баше Юсуфа Ахмеда. Суд визнав це рішення недійсним і заявив, що президент не мав повноважень для такого звільнення. Суд також наголосив, що голову суду можна усунути лише за встановленою конституційною процедурою.

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Президент призначив на посаду Ібрагіма Ідле Сулеймана, який уже раніше обіймав її. У президентській адміністрації пояснили звільнення скаргами на здійснення правосуддя та потребою забезпечити справедливу й прозору судову систему.

Невизначеність щодо виборів

Виборча комісія запланувала парламентські вибори на 15 квітня 2027 року, а президентські — на місяць пізніше. Проти цього графіка виступили опозиція та регіональні адміністрації Пунтленду й Джубаленду. Президент закликав провести загальнонаціональні переговори 14–18 листопада, однак опозиційні лідери поставили під сумнів його легітимність для скликання таких консультацій.

Колишній прем’єр-міністр Хасан Алі Хайре також заявив, що президент направив силовиків до Верховного суду й намагався заарештувати його голову. AFP не змогло незалежно підтвердити інформацію про розгортання силовиків, хоча сомалійські медіа поширювали фото озброєних людей на території суду.

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