Верховний суд США дозволив продовжити будівництво біля Біг-Бенду — The Hill

Верховний суд США дозволив продовжити спорудження прикордонних бар’єрів і доріг у районі та поблизу національного парку Біг-Бенд у штаті Техас. Судді призупинили дію рішення суду нижчої інстанції, який минулого місяця поставив роботи на паузу до розгляду основного позову.

Аргументи уряду

У короткому поясненні Верховний суд заявив, що судова заборона перешкоджає уряду просувати його вагомі інтереси у сфері безпеки та цілісності кордону. Як повідомляє The Hill, у рішенні не уточнюється, які саме судді його підтримали. Водночас суддя Кетанджі Браун Джексон висловила незгоду та вважала, що клопотання уряду про зупинення рішення нижчої інстанції слід відхилити.

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Суперечки навколо робіт

Раніше цього року тодішня міністерка внутрішньої безпеки США Крісті Ноем відмовилася від застосування природоохоронних законів, щоб прискорити будівництво бар’єрів і доріг у районі Біг-Бенду. Місцеві жителі з різними політичними поглядами заявляли, що роботи можуть зашкодити місцевій економіці й довкіллю, а також обмежити можливості для відпочинку в цій місцевості. Адміністрація США заявляла, що не будуватиме великої прикордонної стіни всередині національного парку, однак продовжує інші будівельні роботи.

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