Верховний суд США розгляне апеляцію Robinhood щодо позову через IPO — CNBC

Верховний суд США погодився розглянути апеляцію онлайн-брокера Robinhood, що домагається блокування позову інвесторів стосовно невключення проміжних фінансових даних до матеріалів первинного публічного розміщення акцій компанії у 2021 році. Як повідомляє CNBC, суд погодився розглянути це звернення у п’ятницю.

Апеляція Robinhood

Robinhood просить найвищу судову інстанцію США скасувати рішення Апеляційного суду США дев’ятого округу. Цей апеляційний суд поновив позов інвесторів проти Robinhood, пов’язаний із проведенням компанією IPO.

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Попередні рішення

До цього федеральний суддя в Сан-Франциско відхилив позов. Поновлення справи Дев’ятим округом стало рішенням, яке Robinhood оскаржує у Верховному суді.

Адміністрація президента Дональда Трампа закликала Верховний суд розглянути апеляцію компанії. Саме цю апеляцію суд тепер погодився розглянути. Матеріал CNBC опубліковано 13 листопада 2026 року.

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