Верховний суд США розгляне обмеження Трампа щодо притулку — The Hill

Верховний суд США погодився розглянути справу адміністрації президента Дональда Трампа щодо поновлення обмежень на подання заяв про притулок на південному кордоні країни. Як повідомляє The Hill, нижчі суди раніше визнали цю політику незаконною, однак вона залишається чинною на час розгляду апеляції.

Суть обмежень

Трамп підписав відповідну прокламацію у перший день після повернення на посаду президента. У документі ситуацію на південному кордоні США названо «вторгненням», а подання заяв про надання притулку категорично заборонено.

Шукачі притулку, яких представляють Американський союз громадянських свобод ACLU та імміграційні організації, оскаржили прокламацію. Позивачі заявили, що кількість незаконних перетинів кордону вже зменшувалася, а запроваджена політика суттєво обмежує юридичні права іноземців на кордоні.

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Позиції сторін у суді

Окружний суддя США Рендольф Мосс дійшов висновку, що Трамп перевищив свої повноваження, та заблокував дію політики. Апеляційний суд округу Колумбія у квітні залишив це рішення в силі, після чого адміністрація звернулася до Верховного суду.

Генеральний соліситор Д. Джон Сауер назвав обмеження головним інструментом Трампа для припинення незаконних перетинів кордону. У судових документах він стверджував, що набуття чинності рішенням нижчої інстанції може спричинити новий наплив незаконних в’їздів, перевантажити систему та створити умови для контрабанди наркотиків, зброї й інших товарів, а також для посилення впливу картелів.

Справу розглядатимуть протягом поточної сесії Верховного суду, а рішення очікують до літа.

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