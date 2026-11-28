Верховний суд США має провести усні слухання у справі про заборону гвинтівок AR-15 та подібної напівавтоматичної зброї в Коннектикуті й окрузі Кук штату Іллінойс, до якого входить Чикаго. Рішення може визначити, чи захищає Конституція США право американців володіти такою зброєю. Як повідомляє The Independent, вердикт очікують до кінця червня.

Коннектикут розширив заборону на зброю, яку штат визначає як «штурмову», після стрілянини 14 грудня 2012 року в початковій школі Сенді-Гук у Ньютауні. Тоді нападник менш ніж за п’ять хвилин здійснив 154 постріли та вбив 20 дітей віком шести й семи років, а також шістьох дорослих.

У Верховному суді США переважають консервативні судді — шість проти трьох. Суд розширював тлумачення Другої поправки до Конституції США, яка захищає право зберігати та носити зброю, у ключових рішеннях 2008, 2010 і 2022 років.

Позиції сторін

Позивачі, серед яких організація із захисту прав на зброю Second Amendment Foundation та люди, які прагнуть володіти зброєю типу AR-15, стверджують, що такі гвинтівки перебувають у «звичайному використанні», оскільки ними володіють десятки мільйонів американців. Вони посилаються на рішення Верховного суду 2008 року у справі District of Columbia v. Heller, яким було скасовано заборону на пістолети у Вашингтоні.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Адміністрація президента Дональда Трампа підтримала позивачів. Раніше федеральні апеляційні суди стали на бік Коннектикуту та округу Кук: Апеляційний суд другого округу відхилив аргумент про захист AR-15 через їхнє широке використання, а Апеляційний суд сьомого округу залишив у силі обмеження округу Кук.

Аргументи Коннектикуту

Влада Коннектикуту заявляє, що уряди історично обмежували обіг особливо небезпечної зброї через ризики для суспільства. У поданих до суду документах штат назвав AR-15 прикладом такої зброї, посилаючись на її високу летальність і використання під час масових убивств та вбивств правоохоронців.

За даними штату, від 2012 року гвинтівки AR-15 або подібна зброя фігурували у 12 із 17 найсмертоносніших масових стрілянин у США, зокрема в нападі на школу Сенді-Гук. Наразі AR-15 і подібну зброю заборонено в 11 штатах США та окрузі Колумбія.

Ніколь Гоклі, чий шестирічний син Ділан загинув у Сенді-Гук, заявила, що скасування заборони стало б знеціненням спроб штату захистити людей після трагедії. Вона є співзасновницею Sandy Hook Promise — організації, що навчає освітян і школярів запобігати стрілянині в школах.

Читай нас у