Верховний суд США скептично поставився до позову ексув’язненого — The Hill

Верховний суд США під час усних слухань 9 листопада продемонстрував, що навряд чи дозволить колишньому федеральному ув’язненому Кекаю Ватанабе продовжити позов про відшкодування шкоди проти тюремного медбрата. Водночас частина суддів дала зрозуміти, що не хоче повністю відмовлятися від прецеденту, який дозволяє притягати федеральних посадовців до персональної відповідальності за порушення конституційних прав, повідомляє The Hill.

Позов через травму в ізоляторі

Ватанабе, який раніше перебував у федеральному ув’язненні, стверджує, що після бійки між членами ворогуючих банд у липні 2021 року в центрі тримання під вартою в Гонолулу йому відмовили у направленні до лікарні. За його словами, тюремний медбрат Френсіс Нільсен не зважив на скарги на біль у спині. Пізніше з’ясувалося, що біль був пов’язаний із переломом куприка.

Позов спочатку відхилили, однак Апеляційний суд дев’ятого округу США згодом поновив його розгляд. Ватанабе вимагає компенсації від Нільсена.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Прецедент Bivens

Справу розглядають у межах підходу, сформованого рішенням у справі Bivens v. Six Unknown Named Agents of Federal Bureau of Narcotics 1971 року. Воно передбачає можливість позовів проти федеральних посадовців за порушення конституційних прав. Верховний суд США неодноразово звужував сферу застосування таких позовів і лише раз поширив її на тюремний контекст — у справі Carlson v. Green 1980 року, що стосувалася смерті ув’язненого після нападу астми.

Адвокати Ватанабе наполягають, що обставини його справи є аналогічними до Carlson v. Green і що такі позови потрібні для запобігання неконституційним діям посадовців. Представники Нільсена вважають, що між двома справами є суттєві відмінності, а спір можна врегулювати через інші механізми, передбачені Конгресом, зокрема Federal Tort Claims Act. Рішення Верховного суду очікують до початку наступного літа.

Читай нас у