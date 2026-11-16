Верховний суд США відмовився розглядати апеляцію щодо грантів — The Hill

Верховний суд США відмовився розглядати апеляцію адміністрації президента Дональда Трампа, яка прагнула припинити фінансування дослідницьких грантів на десятки мільйонів доларів для закладів вищої освіти Каліфорнії. Як повідомляє The Hill, судді видали однорядкову ухвалу без пояснення причин; про незгоду когось із них із рішенням не повідомлялося.

Рішення апеляційного суду залишається чинним

Адміністрація Трампа просила Верховний суд переглянути травневе рішення колегії Апеляційного суду дев’ятого округу США. Колегія підтримала попередню судову заборону на скасування частини грантів у системі Каліфорнійського університету.

Апеляційний суд дійшов висновку, що припинення фінансування було спрямоване на придушення поглядів, із якими не погоджується уряд, і, ймовірно, порушувало Першу поправку до Конституції США. Скасування грантів пов’язували з указами президента, спрямованими проти практик різноманіття, рівності та інклюзивності.

Позиції сторін

Міністерство юстиції США стверджувало, що федеральний уряд має значні повноваження визначати використання коштів платників податків. Генеральний соліситор Джон Сауер у клопотанні до суду зазначав, що вимога нейтральності щодо поглядів не зобов’язує платників податків надалі фінансувати проєкти, які уряд більше не вважає такими, що відповідають суспільним інтересам.

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Скорочення фінансування оскаржила група дослідників Каліфорнійського університету, які отримали багаторічні гранти від трьох федеральних агентств. У червні 2025 року їм повідомили, що фінансування буде достроково припинене відповідно до кількох указів Трампа.

Адвокати дослідників заявляли, що це може призвести до закриття лабораторій, звільнення працівників і зупинення досліджень. За їхніми словами, втрата фінансування також може перешкодити публікації наукових робіт і впливу дослідників на суспільну дискусію.

Трамп зробив ліквідацію програм різноманіття, рівності та інклюзивності одним із ключових напрямів на початку другого президентського терміну, видавши кілька указів щодо таких ініціатив у федеральних відомствах, армії та інших установах, які отримують федеральне фінансування.

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