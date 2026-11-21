Макс Верстаппен стартуватиме з поул-позиції на Гран-прі Лас-Вегаса у США, хоча найкращий час у кваліфікації показав пілот Mercedes Кімі Антонеллі. Як повідомляє Sky Sports, Антонеллі втратить п'ять позицій на стартовій решітці через перевищення ліміту на двигуни внутрішнього згоряння та розпочне гонку шостим.

Стартова решітка

Антонеллі випередив Верстаппена на 0,258 секунди. На фінальне швидке коло італієць встиг перетнути лінію буквально перед завершенням сесії, а також скористався значним сліпстримом від болідів Racing Bulls. Джордж Расселл програв напарнику по Mercedes 0,331 секунди й стартуватиме другим поруч із Верстаппеном.

Третю позицію на старті отримає Ландо Норріс із McLaren, четверту — Ізак Аджар із Red Bull, а п'яту — Арвід Ліндблад із Racing Bulls. Для Ліндблада це найвище місце на стартовій решітці в кар'єрі. Ліам Ловсон підніметься на сьому позицію після штрафу Оскара Піастрі.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Штраф Піастрі та Ferrari

Піастрі кваліфікувався сьомим, однак через перевищення ліміту компонентів двигуна отримав штраф із втратою десяти позицій і стартуватиме 17-м. П'єр Гаслі та Франко Колапінто показували хороший темп, проте в третьому сегменті кваліфікації опинилися в заторі на колах виїзду з боксів і посіли дев'яте та десяте місця відповідно.

Обидва пілоти Ferrari — Шарль Леклер і Льюїс Гамільтон — вибули вже у другому сегменті кваліфікації. Команда мала труднощі в холодних умовах і на довгих прямих. Це перший випадок із Гран-прі Канади 2024 року, коли жоден гонщик Ferrari не вийшов до фінального сегмента кваліфікації. Після штрафу Піастрі Леклер стартуватиме десятим, а Гамільтон — 11-м.

Перед кваліфікацією Верстаппен і Расселл зіткнулися під час фінального тренування. Спортивних штрафів за цей епізод не призначили, однак Верстаппен отримав попередження за непередбачуване водіння, коли намагався не дозволити Расселлу зайняти позицію на трасі.

Читай нас у