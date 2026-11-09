Vespa оновила електроскутери із знімною батареєю та новим двигуном — Electrek

У Мілані, Італія, Vespa представила лінійку електроскутерів 2027 року — Primavera Elettrica, Sprint S Elettrica та Primavera Tech Elettrica. Моделі показали на виставці EICMA 2026. Компанія зберегла класичний сталевий кузов, але оновила електричну частину скутерів.

Новий двигун і знімна батарея

Найважливішою зміною став новий електродвигун із модульною конструкцією, який розробила й виробляє в Італії материнська група Piaggio. За інформацією Electrek, у конструкції мотора не використовуються рідкісноземельні матеріали. Piaggio заявляє, що це рішення має поліпшити продуктивність та енергоефективність.

Для Primavera Elettrica та Sprint S Elettrica з максимальною швидкістю 45 км/год виробник заявляє динамічніший розгін у міському русі. Запас ходу в режимі Eco, за даними Vespa, становить до 85 км. Нову лінійку також оснастили знімною батареєю, яку можна вийняти зі скутера та заряджати в приміщенні.

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Швидша версія Primavera Tech

Флагманська Primavera Tech Elettrica омологована в Європі як мотоцикл, а не мопед, і розвиває до 67 км/год. Її запас ходу, за заявою Vespa, зріс на 12,5% завдяки новому мотору та системі керування транспортним засобом: до 90 км за циклом WMTC або до 100 км у режимі Eco.

Компанія також представила новий зарядний пристрій, який, за її заявою, зменшує споживання електроенергії з мережі на 17%. Заряджання від 0% до 80% має тривати близько 2,5 години. Передбачено режим Maintenance для захисту батареї під час тривалого простою. Primavera Tech Elettrica додатково оснащено 5-дюймовим TFT-дисплеєм, безключовим доступом, навігацією через систему підключення смартфона та дистанційним розблокуванням сидіння.

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