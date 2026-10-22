Ветеран Робертс-Сміт: позов коштував Стоксу понад $30 млн — ABC News Australia

В Австралії ветеран Бен Робертс-Сміт заявив, що його невдалий позов про дифамацію проти газет Nine коштував мільярдеру та медіамагнату Керрі Стоксу понад 30 млн доларів. Стокс, за словами Робертса-Сміта, підтримував його від початку справи, зокрема оплачував юридичні витрати, повідомляє ABC News.

Оцінка витрат на позов

В інтерв’ю радіостанції 2GB Робертс-Сміт сказав, що не має точної суми витрат, але, на його думку, вони становили понад 30 млн доларів. Ветеран також визнав, що був «наївним» щодо системи цивільного судочинства.

Судовий розгляд завершився висновком Федерального суду, що за балансом імовірностей твердження про відповідальність Робертса-Сміта або його причетність до загибелі чотирьох затриманих в Афганістані були по суті правдивими.

Кримінальне провадження

Робертсу-Сміту висунули обвинувачення за п’ятьма епізодами вбивств, кваліфікованих як воєнні злочини. Вони пов’язані з його службою в полку Спеціальної авіаційної служби в Афганістані у 2009–2012 роках.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Прокурори стверджують, що загиблі були беззбройними громадянами Афганістану, які не брали участі у воєнних діях, і що їх застрелив Робертс-Сміт або військовослужбовці за його наказом. Він заперечив неправомірні дії та заявив, що продовжить боротися проти висунутих звинувачень.

Робертс-Сміт також сказав, що не змінив би нічого у своїй військовій кар’єрі та ніколи не порушував правил застосування сили. Справу мають знову розглянути в суді у грудні.

Питання щодо присяжних

Ветеран висловив сумнів, чи можливо буде знайти 12 присяжних, які не сформували власної думки через широке медійне висвітлення справи. Водночас він заявив, що готовий до розгляду справи колегією звичайних громадян.

Читай нас у