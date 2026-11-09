Дослідники зі Скріппсівського інституту океанографії Каліфорнійського університету в Сан-Дієго та Університету Лінкольна з'ясували, що в'язкість так званого морського снігу впливає на кількість вуглецю, яку він може доправити в глибокий океан. За оцінками команди, найбільш в'язкі частинки здатні переносити більш ніж у шість разів більше вуглецю, ніж частинки з менш густою структурою, повідомляє ScienceDaily.

Як морський сніг зберігає вуглець

Морський сніг — це дрібні грудочки органічних і неорганічних частинок, що повільно опускаються від поверхні океану до дна. До його складу можуть входити слиз, рештки мікроскопічного планктону, мул, відмерлі організми та продукти життєдіяльності тварин. Щороку цей матеріал виводить із поверхневих вод понад 10 гігатонн вуглецю, однак лише близько двох гігатонн досягають глибин, де вуглець може зберігатися сотні або тисячі років.

Під час занурення частинки розкладають бактерії, які живляться морським снігом. Швидкість бактеріального розкладання впливає на те, скільки вуглецю зрештою досягне океанських глибин.

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Бактеріям важче проникати всередину

Науковці застосували тривимірну конфокальну мікроскопію та флуоресцентні молекули, щоб простежити взаємодію живих бактерій зі структурою окремих частинок. Метод дав змогу побачити фізичну будову морського снігу на мікроскопічному масштабі та спостерігати, як бактерії рухаються всередині частинок.

Спостереження показали, що бактерії переважно заселяють менш в'язкі ділянки біля поверхні частинок. У щільніші й липкіші внутрішні зони їм важче проникнути. У лабораторних експериментах в'язкі частинки довше протистояли бактеріальному розкладанню та фрагментації, а комп'ютерне моделювання показало, що вони можуть опускатися глибше до руйнування.

Значення методу

Основні результати опубліковано в журналі Science, а опис методу візуалізації — у Nature Communications. Дослідники зазначають, що підхід може допомогти вивчати взаємодію бактерій зі слизом не лише в океані, а й у коралових рифах, лісах ламінарії, кореневих системах рослин та травній системі людини.

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