Виборча комісія Ізраїлю відхилила звинувачення прем’єра Нетаньягу — The Hindu

Центральна виборча комісія Ізраїлю відхилила заяви прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу про можливі фальсифікації з боку партій з арабською більшістю на парламентських виборах 27 жовтня. Після розгляду скарг комісія провела аудит 9069 виборчих дільниць і заявила, що оголошені результати точно відображають волю виборців, повідомляє The Hindu.

Комісія зазначила, що перевірила всі скарги, подані політичними силами, і не виявила ознак порушення цілісності виборчого процесу. Нетаньягу неодноразово заявляв про фальсифікації з боку арабських партій. Він посилався, зокрема, на затримання кількох людей із конвертами готівки в день голосування та стверджував, що законодавці отримували кошти з Катару.

Консультації президента

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог мав офіційно отримати результати виборів і розпочати дводенні консультації з партіями щодо кандидата, якому першому доручать сформувати уряд. Ані Нетаньягу, ані його суперник, колишній начальник Генерального штабу Гаді Айзенкот, не мають самостійно необхідного мінімуму в 61 голос у 120-місцевому парламенті.

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Блок Нетаньягу отримав 53 мандати, тоді як сили Айзенкота — 48. Айзенкот потенційно може здобути більшість за підтримки партій арабської меншини, які отримали 19 місць. Водночас частина опозиційних політиків не готова залежати від голосів неєврейських депутатів.

Реакції на звинувачення

Генеральна прокурорка Галі Бахарав-Міара заявила, що не допитуватиме нікого без доказів. Її позиція пролунала після повідомлень, що очільник внутрішньої служби безпеки Шин Бет, союзник Нетаньягу, просив допитати представників арабських партій.

Партія «Лікуд» звинуватила прокурорку у спробі перешкодити розслідуванню та приховати ймовірне зовнішнє втручання у виборчий процес. Айзенкот зі свого боку заявив, що «Лікуд» намагається зашкодити демократії. Кандидат, який отримає мандат від президента, матиме 28 днів на формування уряду з можливістю продовжити цей строк ще на 14 днів. Якщо спроба не буде успішною, Герцог може передати мандат іншому кандидатові; у разі нового провалу країна може провести нові вибори.

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