Виборча комісія Пакистану оприлюднила графік районування в Кветті й Харіані — Dawn

Виборча комісія Пакистану оприлюднила графік визначення меж виборчих округів для кантонментних рад Кветти та Харіана. Процедуру проводитимуть із листопада 2026 року до січня 2027-го після того, як федеральний уряд змінив класифікацію обох рад, повідомляє Dawn.

Кантонментну раду Кветти перевели з II до I класу, а раду Харіана в провінції Пенджаб — із III до II класу. Виборча комісія встановила 10 виборчих округів для Кветти та п'ять — для Харіана.

Графік формування округів

Адміністративну підготовку, зокрема закупівлю карт і навчання членів комітетів та уповноважених органів, мають завершити 2–4 листопада. Комітети складатимуть попередні списки округів з 5 до 19 листопада, а 20 листопада їх опублікують для подання заперечень.

Заперечення можна буде подати з 21 листопада до 20 грудня. Уповноважені органи повинні розглянути їх до 5 січня 2027 року та повідомити рішення комітетам до 8 січня. Остаточні списки виборчих округів планують оприлюднити 13 січня.

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Відповідальні за процедуру

Комітет із визначення меж округів у Харіані очолить окружний виборчий комісар Гуджрата. До його складу також увійдуть виконавчий посадовець кантонменту Харіан і помічник виборчого комісара Гуджрата.

У Кветті головою комітету призначили окружного виборчого комісара Кветта-Схід. До складу комітету також увійдуть додатковий виконавчий посадовець кантонменту Кветта та помічник виборчого комісара Кветта-Схід. Регіональні виборчі комісари Гуджранвали та Кветти розглядатимуть заперечення щодо Харіана і Кветти відповідно.

Комісія також постановила не переводити посадовців, призначених для проведення процедури, без її попереднього дозволу. Графік з'явився на тлі розгляду справи про затримку місцевих виборів у кантонментних радах країни. Засідання у цій справі призначили на 10 листопада після того, як запланований на 28 жовтня розгляд не відбувся.

Згідно зі статтею 19D(2) Закону про кантонменти 2023 року, федеральний уряд має офіційно звернутися до Виборчої комісії для проведення таких виборів. Комісія заявила, що, попри нагадування та лист головного виборчого комісара прем'єр-міністру, такого звернення ще не подали.

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