Виборча комісія Пакистану перевірить дії міністра Тарара — Dawn

Виборча комісія Пакистану взяла до уваги повідомлення про можливе порушення кодексу поведінки міністром інформації Аттауллою Тараром під час передвиборчої кампанії в окрузі NA-77 у Гуджранвалі. Про це повідомляє Dawn.

Перевірка кампанії

У пресрелізі виборчого органу зазначили, що, за повідомленнями медіа, Тарар прибув до округу гелікоптером і виступив на агітаційному заході на підтримку Рашида Башира Вірка. Вірк є кандидатом на довиборах в окрузі NA-77, або Гуджранвала-I.

Кодекс поведінки забороняє посадовцям, зокрема федеральним міністрам, брати участь в агітаційній діяльності. Комісія запросила звіти районних посадовців, відповідальних за моніторинг і проведення виборів, щоб з’ясувати обставини. Міністрові також наказали особисто з’явитися до комісії.

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Довибори 8 листопада

Виборча комісія заявила, що може відкласти оголошення результату в окрузі до ухвалення остаточного рішення у справі. Голосування в NA-77 та окрузі провінційної асамблеї Пенджабу PP-203 у Сахівалі заплановане на 8 листопада.

Мандат у NA-77 став вакантним після смерті 11 вересня п’ятиразового депутата парламенту Чоудрі Мехмуда Башира Вірка, який тривалий час хворів. Рашид Башир Вірк є його сином і одним із кандидатів на довиборах.

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