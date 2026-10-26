Виборча комісія Пакистану запропонувала 12 змін щодо ШІ на виборах — The Express Tribune

Виборча комісія Пакистану запропонувала 12 змін до кодексів поведінки 2023 року для партій, кандидатів, медіа та спостерігачів, щоб протидіяти зловживанню штучним інтелектом під час виборів. Комісія прийматиме відгуки громадськості та зацікавлених сторін щодо проєкту до 20 листопада, повідомляє The Express Tribune.

Маркування контенту для медіа

Згідно з проєктом, медіа повинні чітко позначати матеріали, створені або змінені за допомогою ШІ, під час трансляції, публікації чи поширення. Використовувати такі інструменти для підготовки, перекладу, презентації або аналізу виборчих матеріалів пропонують за умови розкриття цього факту аудиторії та збереження відповідальності за достовірність і точність інформації.

Проєкт також забороняє створювати за допомогою діпфейків фальшиві зображення, голоси або висловлювання лідерів політичних партій, кандидатів, виборчих посадовців, представників судової влади, військових та інших державних посадовців, якщо такий контент є неправдивим, наклепницьким або має на меті висміювання. Регулятори та Національне агентство з розслідування кіберзлочинів мають відстежувати немаркований ШІ-контент і повідомляти про порушення виборчій комісії.

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Обмеження для партій і спостерігачів

Політичним партіям і кандидатам пропонують заборонити створювати, публікувати, транслювати або поширювати згенеровані чи змінені ШІ матеріали без чіткого маркування. Окремо проєкт забороняє використовувати такий контент для введення виборців в оману щодо зображення, слів або дій людини. Партії та кандидати також мають зберігати всі створені протягом виборчого процесу матеріали із застосуванням ШІ.

Проєкт передбачає заборону ботів, автоматизованих акаунтів та подібних інструментів для штучного впливу на активність у мережі або створення фальшивих трендів. Автоматизовані дзвінки й повідомлення з клонованим голосом для агітації мають починатися з чіткого повідомлення, що їх створено за допомогою ШІ. Від спостерігачів вимагатимуть виявляти випадки ШІ-маніпуляцій і негайно повідомляти про них комісію, водночас їм заборонять генерувати або змінювати за допомогою ШІ свої висновки, фото, відео та звіти.

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