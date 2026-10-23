Виборча комісія Пакистану змінила опис округів у Хайбер-Пахтунхві — Dawn

Виборча комісія Пакистану частково змінила опис кількох виборчих округів для Національної та провінційної асамблей у Хайбер-Пахтунхві. Як повідомляє Dawn, комісія зробила це без запрошення заперечень, передбаченого законодавством.

Підстави для змін

У повідомленні комісії зазначено, що рішення пов’язане з адміністративними змінами в одиницях земельного обліку, які відбувалися від 2 квітня 2024 року до 27 січня 2026 року. Для часткової зміни повідомлення про округи, оприлюдненого 30 листопада 2023 року, комісія послалася на правило 15 Виборчих правил 2017 року.

Це правило дає комісії змогу змінювати опис округу у разі змін в адміністративних одиницях, однак його межі мають залишатися незмінними. Водночас стаття 22 Закону про вибори 2017 року передбачає, що комісія може з власної ініціативи вносити зміни до остаточного списку округів або територій, які входять до них, але щонайменше за чотири місяці до оголошення виборчої програми.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Згідно з цією статтею, запропоновані зміни разом з обґрунтуванням мають бути опубліковані в офіційному віснику та на сайті комісії. До ухвалення остаточного рішення комісія також повинна запросити й розглянути подані щодо них звернення.

Оновлені описи округів

Після створення району Бар-Сват було оновлено описи трьох округів у Сваті. NA-2 тепер охоплює техсіли Бахрейн і Хвазакхела та частину Чарбагха. До NA-3 входять райони Мінгора і Бабузай, техсіл Барікот і окремі патварські кола техсілу Кабал. NA-4 включає техсіл Матта району Бар-Сват та решту патварських кіл Кабала в районі Сват.

Зміни також стосуються округів NA-36 і NA-38. Села Дарші та Матхо-Хел у техсілі Банда-Дауд-Шах району Карак включили до NA-36, вилучивши їх з NA-38. Оновлено й описи NA-43, NA-44 та NA-45, які охоплюють території районів Танк, Дера-Ісмаїл-Хан і новоствореного району Пахарпур.

Читай нас у