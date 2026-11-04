Виборча комісія ПАР попередила про заборону агітації після опівночі — TimesLIVE

Виборча комісія Південно-Африканської Республіки попередила політичні партії, незалежних кандидатів і їхніх прихильників, що перед місцевими виборами 2026 року вони мають припинити агітацію до опівночі у вівторок. Голосування відбудеться в середу, а виборчі дільниці працюватимуть з 7:00 до 21:00.

Голова Виборчої комісії ПАР Мосото Моеп'я заявив, що виборчий календар забороняє після опівночі агітацію, обхід виборців, демонстрації та мітинги. За його словами, ці обмеження мають дозволити виборцям зробити вільний вибір без залякування та втручання, повідомляє TimesLIVE.

Правила на виборчих дільницях

Моеп'я також нагадав про правила поведінки на дільницях і в їхній безпосередній близькості. Виборці повинні мати чинний південноафриканський документ, що посвідчує особу: зелену ID-книжку зі штрихкодом, смарткартку ID або тимчасове посвідчення особи.

Бюлетені слід заповнювати таємно у спеціально відведених кабінах. Фотографувати заповнений або позначений бюлетень заборонено. У приміщеннях дільниць і поруч із ними не можна використовувати партійну символіку та агітаційні матеріали, проводити агітацію або намагатися вплинути на виборців.

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Водночас виборцям дозволено приходити у футболках партій або одязі партійних кольорів. Обмеження щодо партійної символіки поширюються на представників партій. Комісія також заборонила приносити на дільниці небезпечну зброю та вчиняти дії, які можуть перешкоджати голосуванню.

Перевірка даних і документи

Комісія закликала громадян перед виходом з дому перевірити дані реєстрації, інформацію про свою виборчу дільницю та номер у списку виборців. Голосувати можна лише на дільниці, де виборець внесений до реєстру. За словами Моеп'ї, перевірка номера у списку має допомогти працівникам швидше знаходити виборців і зменшити черги.

Також комісія застерегла від поширення неперевіреної інформації про вибори в соціальних мережах і порадила звіряти її з офіційними каналами. Офіси департаменту внутрішніх справ по всій країні працюватимуть у день голосування, щоб допомогти людям, які потребують документів, зокрема тим, хто їх загубив.

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