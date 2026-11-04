Виборча комісія ПАР попросила посилити охорону бюлетенів — Daily Maverick

Виборча комісія ПАР звернулася до поліції з проханням посилити охорону всіх сховищ виборчих матеріалів у провінції Квазулу-Натал після серії інцидентів напередодні місцевих виборів 4 листопада. Як повідомляє Daily Maverick, найсерйозніший випадок стався ввечері 2 листопада на складі при бібліотеці Дассенхук у Маріанхіллі, на захід від Дурбана.

Група людей у одязі з партійною символікою увійшла до приміщення та вимагала перемістити скриньки з бюлетенями для спеціального голосування. Вони заявили, що будівля є ненадійною, оскільки до неї раніше проникали. Інцидент порушив роботу двох із 24 виборчих дільниць, які обслуговує цей склад: працівники комісії не могли вільно заходити до приміщення та виходити з нього, щоб забрати виборчі матеріали.

Перевірка можливої партійної причетності

Виконавчий директор Виборчої комісії ПАР Сі Мамаболо заявив, що до інциденту могли бути причетні прихильники партії uMkhonto Wesizwe, або MK. За його словами, до втручання поліції працівників комісії утримували як заручників. Водночас представник MK Вілліс Мчуну поставив під сумнів, що ці люди були членами партії, та засудив інцидент.

Провінційна виборча комісія повідомила, що ще встановлює особи тих, хто увійшов на об'єкт, і не може достеменно підтвердити їхню політичну належність. Комісія вивчає відеозаписи та контактує з партією, якої стосується справа. Після встановлення причетних осіб вона має намір подати кримінальні заяви.

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Підготовка до голосування

Спроби потрапити до сховищ виборчих матеріалів також фіксували у Ричмонді, Мкхамбатіні та Пітермаріцбурзі, однак там поліція не допустила людей усередину. У Квазулу-Натал 165 виборчих дільниць визначили як зони підвищеного ризику — це найбільший показник серед провінцій країни. За даними джерела, перед голосуванням у регіоні розгорнули понад 10 тисяч поліцейських.

По всій ПАР, за даними поліції, з 1 листопада зареєстрували 21 справу, пов'язану з виборами, зокрема щодо вбивства, залякування, підпалів, крадіжок і пошкодження виборчих матеріалів. У шести провадженнях відбулися арешти, а п'ять справ уже розглянули в суді. Окремо правоохоронці розслідують убивство регіонального лідера партії MK у Квазулу-Натал.

Також комісія повідомила про затримання кандидата в радники в Мпумаланзі, якого підозрюють у вторгненні на виборчу дільницю та пошкодженні матеріалів. У Східній Капській провінції двоє людей, за даними комісії, видавали себе за її працівників і намагалися отримати виборчі матеріали в поліцейській дільниці Енгкобо.

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