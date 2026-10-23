Виборча комісія ПАР посилила охорону дільниць у Квазулу-Наталі — TimesLIVE

Виборча комісія Південної Африки (IEC) посилила заходи безпеки на виборчих дільницях і складах виборчих матеріалів у провінції Квазулу-Наталь напередодні місцевих виборів, призначених на 4 листопада. Як повідомляє TimesLIVE, поліція охоронятиме склади та дільниці, щоб запобігти зриву голосування.

За словами заступника керівника IEC у Квазулу-Наталі Пхелелані Мхваназі, у провінції налічується 5 028 виборчих районів, де використовуватимуть постійні приміщення, намети та мобільні дільниці. У голосуванні можуть узяти участь близько 6 млн виборців.

Три рівні охорони

Провінційна виборча посадовиця Нтомбіфуті Масінга заявила, що склади матимуть три рівні захисту: наявну охорону приміщень, поліцейських і додаткових охоронців, найнятих комісією. За її словами, такий підхід запровадили після інцидентів 2024 року, коли представники громадськості вимагали доступу до складів і хотіли рахувати виборчі матеріали.

Кількість поліцейських на дільницях визначатимуть за оцінкою ризиків. Голови виборчих дільниць зможуть викликати правоохоронців для підтримання порядку та видалення людей, які перешкоджають голосуванню. Колишній заступник виборчого посадовця IEC Мавету Мосері зазначив, що закон забороняє політичні зібрання, марші, демонстрації та інші політичні заходи в день виборів.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Нові сканери та робота з чергами

Комісія також оновила систему обслуговування виборців. Планшети з камерами, які раніше використовували для зчитування штрихкодів і які уповільнювали черги, замінили окремими ручними сканерами. Нові функції пристроїв для роботи з виборцями мають пришвидшити перевірку адрес і опрацювання виборців на дільницях.

На великих дільницях виборців розподілятимуть за порядковими номерами у списках, а не за алфавітом. Списки планують ділити на групи по 500 осіб. Виборцям рекомендували надіслати номер посвідчення особи на 32810, щоб отримати інформацію про свою дільницю та порядковий номер.

Масінга повідомила, що станом на четвер було готово 66% необхідних матеріалів: бюлетені довелося передруковувати після рішення Конституційного суду за апеляцією Африканського національного конгресу щодо подання списків кандидатів. Водночас у IEC наголосили, що технічні збої не зупинять голосування, оскільки паперовий список виборців залишається юридично чинним документом.

Звичайним виборцям дозволено приходити у футболках із символікою партій. Роздавати футболки, листівки, їжу та організовувати транспорт до дільниць також можна поза межами території для голосування. Представникам партій і кандидатам, які перебувають усередині дільниць як спостерігачі, заборонено демонструвати партійну символіку чи впливати на виборців.

Читай нас у