Виборча комісія ПАР призначила перерахунок у п’яти округах — TimesLIVE

Виборча комісія Південно-Африканської Республіки призначила перерахунок голосів у п’яти муніципальних виборчих округах після місцевих виборів 2026 року. Як повідомляє TimesLIVE, станом на 15:00 суботи комісія отримала 197 заперечень від політичних партій і кандидатів.

Голова комісії Мосото Моеп’я заявив, що 54 заперечення відхилили, а деякі інші відкликали. Два заперечення комісія підтримала, визнавши їх такими, що мають вплив або є істотними для результату. В одному випадку вона призначила аудит, а в п’яти округах — перерахунок голосів.

Дільниці для перерахунку

Перерахунок проведуть в окрузі №257 міста Тшване на виборчій дільниці Village Montessori School, в окрузі №102 Тшване на дільниці PAC Projects, в окрузі №119 Емалахлені на дільниці Elly Park Fire Station, в окрузі №4 муніципалітету Табазімбі на дільниці Shalom Church Centre та в окрузі №12 муніципалітету Бріде-Веллі на дільниці Christian Life Ministries.

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За словами Моеп’ї, перерахунок проводитимуть працівники виборчої комісії у присутності представників політичних партій.

Попередні результати можуть змінитися

Комісія наголосила, що всі оголошені результати залишаються попередніми, доки вона не розгляне всі заперечення. Залежно від рішення щодо заперечень можуть змінитися результати голосування та розподіл мандатів.

Після підрахунку 99% голосів найбільшу підтримку на національному рівні мав Африканський національний конгрес — 30,8%. Демократичний альянс посідав друге місце з 24%. Опрацювання результатів завершили у Фрі-Стейті, Північнокапській, Західнокапській і Східнокапській провінціях, а також у Лімпопо. У Гаутенгу, Північно-Західній провінції та Квазулу-Наталі цей процес ще тривав. Остаточні результати місцевих виборів комісія планувала оголосити в неділю о 18:00.

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