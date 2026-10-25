Виборча комісія ПАР відхилила прохання партії Зуми — The Rio Times

Виборча комісія ПАР (IEC) відхилила запит партії uMkhonto weSizwe (MK), заснованої колишнім президентом Джейкобом Зумою, щодо внесення змін до списків кандидатів на місцевих виборах 4 листопада 2026 року. Партія просила виправити дані у поданнях кандидатур, додати пропущених кандидатів і замінити померлих, повідомляє The Rio Times.

Позиція виборчої комісії

У IEC заявили, що рішення Конституційного суду щодо Африканського національного конгресу (ANC) не означало загального поновлення процесу висування кандидатів. Судове рішення стосувалося відновлення 181 кандидата ANC, чиї номінації вже були внесені до онлайн-системи комісії до встановленого дедлайну.

Про скаргу MK повідомили 24 жовтня. Повідомлень про судове рішення, яке скасувало б відмову виборчої комісії, не надходило.

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Підготовка до голосування

Парламент ПАР 24 жовтня заявив про впевненість у готовності IEC провести вільні та чесні вибори. Таку оцінку озвучили після візиту до комісії представників трьох парламентських комітетів. Голова комітету Моса Чабане зазначив, що під час підготовки можуть виникати проблеми, однак IEC має їх пом’якшити.

Основне голосування призначене на середу, 4 листопада, а спеціальне голосування для виборців, які не зможуть прийти на дільниці цього дня, відбудеться 2 та 3 листопада.

Масштаб виборів

У виборах братимуть участь понад 29 мільйонів зареєстрованих виборців. За 10 526 місць у радах 257 муніципалітетів змагатимуться 136 790 кандидатів. IEC також схвалила 2 655 067 заяв на спеціальне голосування — це на 131% більше, ніж 1 147 759 схвалених заяв у 2021 році.

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