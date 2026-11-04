Виборча комісія ПАР заявила про готовність провести чесні вибори — TimesLIVE

Виборча комісія Південно-Африканської Республіки заявила, що зробила все можливе в межах своїх повноважень для проведення чесних місцевих виборів, попри спроби поставити під сумнів доброчесність виборчого процесу в соціальних мережах. Про це повідомляє TimesLIVE.

Головний виконавчий директор комісії Сі Мамаболо сказав, що орган підготував працівників виборчих дільниць і політичні партії, зареєстрував кандидатів та надрукував бюлетені. За його словами, понад 29 мільйонів потенційних виборців зможуть обирати серед 136 790 кандидатів від 546 політичних партій.

Скарги на дезінформацію

Мамаболо повідомив, що підрозділ комісії з інформаційної доброчесності протягом останньої доби зафіксував активізацію спроб дискредитувати вибори, насамперед у соцмережах. Він згадав непідтверджені заяви про фальсифікації, після яких прихильники політичних сил поширювали відео перенесення бюлетенів для спеціального голосування з переносних контейнерів і сумок до основних виборчих скриньок без належного контексту.

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Комісія закликала політичні сили утримуватися від заяв, які, за її оцінкою, спотворюють перебіг виборчого процесу. Мамаболо наголосив, що партії та кандидати мають повідомляти про можливі порушення через передбачені механізми, аби комісія могла вжити належних заходів. За його словами, щодо працівників, які не дотрималися встановлених стандартів, уже відреагували.

Моніторинг платформ

Цифрова платформа Real411 для повідомлень і відстеження дезінформації зареєструвала 34 скарги. Вони стосувалися дезінформації, закликів до насильства, мови ненависті та переслідувань. Найбільше звернень надійшло з X — 58,8%, далі йшов TikTok із 23,5%; Facebook і WhatsApp мали по 8,8% скарг.

Комісія повідомила, що попередила громадян про виявлені дописи з неправдивою інформацією, оприлюднила роз’яснення у власних акаунтах та передала частину матеріалів соціальним платформам для видалення. Мамаболо також закликав виборців приходити з документом, що посвідчує особу, спокійно проголосувати й не перешкоджати роботі працівників дільниць.

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