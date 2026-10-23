Виборча прокуратура Бразилії просить оштрафувати Meta — Anadolu Agency

Виборча прокуратура Бразилії звернулася до Вищого виборчого суду з проханням оштрафувати Meta за ймовірне невиконання розпоряджень про рівне ставлення до кандидатів у президенти в інтернеті. Про це повідомляє Anadolu Agency з посиланням на бразильське видання UOL.

Претензії прокуратури

За даними прокуратури, компанія не надала всієї запитуваної інформації щодо виборчого контенту, політичної реклами та заходів для забезпечення рівного ставлення до двох кампаній перед другим туром. Вищий виборчий суд раніше зобов’язав Meta забезпечити однаковий підхід до політичного контенту на своїх платформах.

Прокурори також висловили занепокоєння роботою інструментів штучного інтелекту Meta. Кампанія чинного президента Луїса Інасіу Лули да Сілви поскаржилася на функцію перекладу, яка, за її твердженням, змінила зміст коментаря про суперника Лули — сенатора Флавіо Болсонару. Вислів португальською «Flavio futuro presidiario», що означає «Флавіо, майбутній ув’язнений», система нібито переклала як «Flavio future president».

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Можливі санкції

Скаргу до суду кампанія Лули подала 19 жовтня, звинувативши Meta у порушенні судових вимог і сприянні кампанії Болсонару. Вона стверджує, що контент коаліції Лули та її прихильників зазнавав обмежень, тоді як матеріали на підтримку Болсонару отримували сприятливіше ставлення.

Прокуратура визнала, що Meta скасувала обмеження для акаунта кампанії Лули та призупинила частину несанкціонованої політичної реклами. Водночас інші подані компанією матеріали, за оцінкою прокурорів, були неповними або недостатніми для підтвердження повного виконання вимог. Суд має вирішити питання про штраф, який може становити до 1 млн реалів, або близько 198 тис. доларів, на день.

Другий тур президентських виборів у Бразилії запланований на 25 жовтня. У першому турі 4 жовтня Болсонару здобув 47,3% дійсних голосів, а Лула — 45,2%.

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